Международный чемпионат DigitalSkills 2018 стартовал в Казани

Казань, 12 декабря. Второй международный отраслевой чемпионат WorldSkills в сфере цифровых технологий собрал в Казани гостей из 20 стран мира. Торжественное открытие DigitalSkills 2018 состоялось в МВЦ «Казань Экспо», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме представителей бизнеса и сотрудников крупных государственных корпораций помериться силами на «цифровом поле» в этом году сможет и молодежь 14-16 лет. Всего к старту готовятся более 200 представителей 20 стран мира.

Участникам соревнований предстоит показать профессиональный класс по 24 компетенциям. Помимо классических ИТ-дисциплин WorldSkills Competition в этом году добавились девять новых презентационных позиций — блок «компетенций будущего». Об этом рассказал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, открывший торжественную часть мероприятия.

Он поздравил всех присутствующих со стартом цифрового чемпионата и подчеркнул, что показатели DigitalSkills в первую очередь показывают приоритеты Татарстана и России с точки зрения развития человеческого капитала. Также Шайхутдинов поделился планами на интеграцию части представленных на чемпионате компетенций в образование.

«В этом году компетенций больше, 24 компетенции представлено, — пояснил Шайхутдинов ФАН. — При этом среди них много компетенций из направления Future Skills. Например, управление беспилотными летательными аппаратами, дронами. Более того, готовится федеральный государственный образовательный стандарт в рамках развития цифровой экономики. Будет отдельное направление, связанное с обучением, и в ближайшее время мы надеемся, что с этими профессиями нас поддержат. Но самое главное, что сегодня здесь собираются ребята, международные эксперты, они приезжают в Татарстан и проводят такие соревнования. При поддержке президента республики Татарстан это событие стало возможным, мы собираем команды более, чем из 20 стран — это более 200 участников».

Помимо управления дронами, участникам предстоит соревноваться в таких дисциплинах, как «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП», «Интернет маркетинг», «Анализ защищенности от внешних угроз», «Корпоративная защита внутренних угроз информационной безопасности», «Разработка мобильных приложений», «Машинное обучение и большие данные», «Интернет вещей», «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий», «Разработка дополненной и виртуальной реальности», «Квантовые технологии», «BIM технологии», «Нейротехнологии», «Цифровой модельер», «Роботизированная сварка», «Сити-фермерство» и «Облачные технологии».

Второй чемпионат профессиональных навыков в цифровом формате проводится в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая учитывает поручения президента РФ Владимира Путина от декабря 2016 года, направленные на воспитание высококлассных специалистов.

В 2019 году Казани предстоит встречать гостей со всего мира в рамках чемпионата профессиональных компетенций WorldSkills. Город отстоял это право у Парижа и Шарлеруа. Площадкой соревнований также станет международный выставочный центр «Казань экспо». В конце ноября глава государства высоко оценил потенциал и опыт города в проведении крупных мероприятий, а также общий ход подготовки.