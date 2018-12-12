Адвокат Золотова подтвердил подачу иска против Навального

Москва, 12 декабря. Адвокат главы Росгвардии Виктора Золотова подтвердил подачу иска к Алексею Навальному. Адвокат Золотова Шота Горгадзе предоставил корреспонденту Федерального агентства новостей фотографию искового заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному.

По словам Горгадзе, в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности. Кроме того, глава Росгвардии требует взыскать с Навального один миллион рублей.

Минувшей осенью Алексей Навальный опубликовал в YouTube видеоролик с очередным «расследованием», в котором обвинил главу Росгвардии в закупке продуктов по якобы «завышенным ценам». Золотов опроверг обвинения Навального, а также призвал блогера не делать заявления на темы, в которых он не разбирается.