Сирия, 13 декабря. США завершила строительство наблюдательных постов на севере САР. Турция заявила о скором начале военной операции к востоку от Евфрата. «Ан-Нусра»*** столкнулась с протестами жителей на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сорвали попытку атаки «Джейш Аль-Иззы» в северной части Хамы; провели работы по уничтожению остатков боеприпасов боевиков в Алеппо; обнаружили общие могилы на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): потеряла одного из исламистов в результате нападения неизвестных в кантоне Африн; противостояла курдам в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: оказалось под огнем иракской армии у города Багуз Тахтани в Дейр-эз-Зоре; организовало взрыв на окраине Хасаки.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным ударам сил САР на юго-востоке Идлиба; столкнулась с протестами жителей в городе Калаат Аль-Мадик в провинции Хама.

Курды: продолжили вести бои с террористами ИГ1 в «Хаджинском кармане»; подозреваются в установке СВУ в городе Азаз на севере Алеппо.

ВВС Ирака: осуществили воздушные атаки на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: обстреливала Хаджин из ракетных комплексов HIMARS; завершила строительство наблюдательных постов на сирийско-турецкой границе к востоку от Евфрата.

Провинция Алеппо

На территории кантона Африн в минувшие сутки вновь произошли вылазки неизвестных. Как передавал Facebook-канал (Bawaba.Hallab), один из исламистов протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) был застрелен северо-восточнее Африна. Несмотря на то, что ни одна из вооруженных группировок не признала свою причастность к убийству, предполагается, что налет совершили курдские радикалы из Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющие подпольную деятельность на северо-западе Алеппо. Кроме того, курды подозреваются в организации взрывов в городах Азаз и Аль-Баб, жертвами которых стали более 20 человек, передавал Twitter-канал (Halab Today TV). Вооруженный конфликт между курдами и ССА также продолжил развиваться на линии соприкосновения сил сторон севернее административного центра региона. По данным медиапортала Step News Agency, противники вели перестрелки в районе города Калджибрин. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике все еще не поступало.

С 9.00 до 14.30 в провинции были проведены подрывные работы, направленные на уничтожение СВУ, обнаруженных после выхода боевиков исламистских бандформирований. Инженерные части Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали СВУ, найденные в пригороде Алеппо Нейраб, а также в деревне Шамир, передавало агентство новостей SANA News.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке Дейр-эз-Зора на протяжении всего дня фиксировались вооруженные столкновения между боевиками «Исламского государства» и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), выступающими при поддержке ВВС западной коалиции. Противники вели бои вблизи Хаджина, о чем сообщало новостное агентство Al Masdar News. Между тем силы международного альянса передислоцировали дополнительную военную технику к окраинам стратегического города. По данным военного источника в сети Twitter (_Caki__), ракетные системы HIMARS были переброшены из района нефтяного поля Аль-Омар.

Боевые вылеты в регионе вновь провели иракские военные самолеты. Как передавал Twitter-канал (EuphratesPost), ВВС Ирака ударили по зонам дислокации террористов на окраине Ас-Сусы. Кроме того, под обстрелом иракских вооруженных сил оказались позиции боевиков террористической группировки на подступах к пограничному населенному пункту Багуз Тахтани.

Во второй половине дня в районе города Абу Кемаль удалось обнаружить семь общих могил с телами более чем ста неизвестных. Отмечалось, что некоторые трупы были изувечены. По неподтвержденным данным, они принадлежали мирным жителям, убитым джихадистами ИГ еще во время оккупации Абу Кемаля. Об этом сообщало агентство новостей SANA News.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб накануне не утихали перестрелки между правительственными войсками и отрядами террористического объединения «Тахрир Аш-Шам». Согласно информации новостного портала Step News Agency, ответным ударам Сирийской арабской армии (САА) подверглись укрепления исламистов вблизи населенных пунктов Ат-Тах, Джарджаназ, Хувейн и Аль-Хубейт. О нанесенном боевикам уроне не сообщалось. Известно, что силы Башара Асада открыли огонь в ответ на обстрелы, проведенные радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1. Таким образом, джихадисты продолжили нарушать режим тишины, действующий в демилитаризованной зоне, которая была сформирована в рамках российско-турецкого Сочинского соглашения от 17 сентября.

Провинция Ракка

В городе Ракка вновь произошел налет неизвестных боевиков. Информационный портал Euphrates Post передавал, что радикалы ограбили магазин одного из местных жителей, бежавших из Дейр-эз-Зора. Нападавшие забрали крупную сумму денег. Предполагается, что вылазка могла быть совершена либо террористами подпольных ячеек «Исламского государства», либо курдскими радикалами, которые также были замечены в грабежах и мародерстве вскоре после захвата административного центра провинции.

Провинция Хама

В городе Калаат Аль-Мадик, расположенном в северной части Хамы, вспыхнули массовые протесты мирного населения. Демонстранты требовали освобождения медработников, задержанных членами «Джебхат Ан-Нусры» в населенном пункте Кафр Набель, за то, что они оказали помощь раненым исламистам из протурецкой группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир».

Новостной портал Al Masdar News сообщал о новых стычках между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных бандформирований на границах зоны «Большого Идлиба». Перестрелки начались после того, как джихадисты в очередной раз попытались предпринять вылазку на позиции правительственных сил в городе Мхарде. Группа радикалов «Джейш Аль-Иззы» была обнаружена на подступах к населенному пункту. Отмечалось, что в результате вооруженного противостояния были уничтожены по меньшей мере два боевика. Позднее противники обменивались ударами недалеко от городов Аль-Латамина, Аз-Залакият и Ас-Сахр, передавал Twitter-канал (FREE_TV_SYRIA).

Провинция Хасака

Со ссылкой на слова представителя Пентагона Роба Маннинга агентство новостей Sputnik News сообщило о том, что Соединенные Штаты завершили строительство постов наблюдения на сирийско-турецкой границе. Американский полковник отметил, что развернутые КПП предназначены для мониторинга ситуации в приграничной зоне. В свою очередь Анкара заявила о том, что военная операция по зачистке территорий к востоку от Евфрата от курдских вооруженных формирований начнется в ближайшее время. Напомним, Турция и прежде высказывала опасения по поводу создания наблюдательных пунктов США, отмечая, что КПП, якобы призванные сдержать террористическую угрозу со стороны курдов, напротив, могут способствовать ее распространению.

Во второй половине дня прогремел взрыв на окраине административного центра региона. Как передавал Twitter-канал (HalabTodayTV), СВУ сработало в пригороде Нафаша, в результате чего был убит один из гражданских лиц. Отмечалось, что в установке СВУ подозреваются члены подпольных ячеек «Исламского государства», действующие в регионе в составе так называемых спящих ячеек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)