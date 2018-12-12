Защита россиянина Одинцова обжаловала  приговор в Верховном суде Украины

Киев, 12 декабря. Защита российского военнослужащего Максима Одинцова, приговоренного к 14 годам заключения на Украине по делу о госизмене, подала жалобу в Верховный суд.

«По Одинцова кассационная жалоба подана, та как крайний срок подачи истек сегодня. А по Баранову жалоба была подана еще в ноябре», — рассказал адвокат Одинцова Валентин Рыбин в комментарии ТАСС.

Адвокат сообщил, что поводом для жалоб стали многочисленные нарушения судебного процесса со стороны украинской прокуратуры. Защита Одинцова заявляет, что военная прокуратура специально ускоряла вынесение приговора, чтобы в дальнейшем обменять россиян.

В 2016 году СБУ похитили двух военнослужащих ВС РФ Максима Одинцова и Александра Баранова. Их вывезли в Николаевскую область Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, военных выманили на территорию Украины под ложным предлогом, якобы чтобы передать документы о высшем образовании в вузах Украины. Однако после пересечения границы военных задержали и предъявили обвинения.