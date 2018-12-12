Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Защита россиянина Одинцова обжаловала  приговор в Верховном суде Украины

34
0 Оставить комментарий

Защита россиянина Одинцова обжаловала  приговор в Верховном суде Украины

Киев, 12 декабря. Защита российского военнослужащего Максима Одинцова, приговоренного к 14 годам заключения на Украине по делу о госизмене, подала жалобу в Верховный суд.

«По Одинцова кассационная жалоба подана, та как крайний срок подачи истек сегодня. А по Баранову жалоба была подана еще в ноябре», — рассказал адвокат Одинцова Валентин Рыбин в комментарии ТАСС.

Адвокат сообщил, что поводом для жалоб стали многочисленные нарушения судебного процесса со стороны украинской прокуратуры. Защита Одинцова заявляет, что военная прокуратура специально ускоряла вынесение приговора, чтобы в дальнейшем обменять россиян.

В 2016 году СБУ похитили двух военнослужащих ВС РФ Максима Одинцова и Александра Баранова. Их вывезли в Николаевскую область Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, военных выманили на территорию Украины под ложным предлогом, якобы чтобы передать документы о высшем образовании в вузах Украины. Однако после пересечения границы военных задержали и предъявили обвинения.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.