Глава «Русфонда» призвал подключать НКО к развитию Национального регистра доноров костного мозга 



Президент России 12 декабря вручил государственную премию по благотворительности создателю Национального регистра доноров костного мозга, президенту «Русфонда» Льву Амбиндеру.

На церемонии вручения известный меценат выступил с предложением активно подключать гражданское общество, некоммерческие организации, СМИ к созданию регистров доноров костного мозга. Он отметил, что в 2016 году Владимир Путин задал тренд, введя своим указом новый статус для НКО — исполнители общественно полезных услуг.

«Сегодня очевидно, насколько своевременно было это решение. Теперь пришла пора расширить номенклатуру этих услуг и необходимо наладить системное межведомственное взаимодействие ради интеграции НКО предприятий, их продукции в государственную систему социальных услуг. Вот как в случае с нашими добровольческими регистрами», — отметил глава «Русфонда». — Чтобы принять добровольца в регистр, надо установить его тканевую совместимость на генном уровне. Это очень дорогое удовольствие... Мы изучили европейский опыт и выяснили, что там регистры строятся некоммерческими организациями. Это движение по строительству регистров в мире, в том числе и у нас в стране, началось в 70 годы прошлого века. Но если в СССР структуры здравоохранения взялись создавать регистры, то в Европе и Америке это сделали НКО. И вот в ФРГ сейчас база из 8 млн добровольцев, в США из 9 млн, а у нас только 90 тысяч. Мы предложили Минздраву подключить гражданское общество и развивать регистр с помощью СМИ и НКО, строить инновационные лаборатории на народные пожертвования. Нас пока не поддержали».

По словам Амбиндера, многие воспринимают НКО как что-то вроде «Тимура и его команды», «штаб на чердачке, верёвочки, колокольчики, старушку через дорогу перевести». Между тем, считает он, наши НКО уже способны действовать как самостоятельные субъекты экономики, как государственные коммерческие предприятия.

«В Европе НКО строят регистры потому, что государственным учреждениям и бизнесу это невыгодно», — подчеркнул филантроп».

В свою очередь Владимир Путин пообещал главе «Русфонда» помочь в реализации планов, которые он ставит.

«Та поддержка, о которой вы сказали — телевизионных каналов, СМИ, со стороны просто граждан, рядовых и состоятельных, она связана только с одним — доверием к вам. А результат этого доверия — это ваша работа. И это основа всего того, что вы делаете», — отметил глава государства.

Ежегодные государственные премии в области правозащитной и благотворительной деятельности были учреждены президентским указом в 2015 году. Денежный размер премии составляет 2,5 млн рублей. Организация, которой руководит Лев Амбиндер, оказала помощь более чем 20 000 детей.