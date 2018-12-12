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США намерены добиваться восстановления санкций против Ирана

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США намерены добиваться восстановления санкций против Ирана

Вашингтон, 12 декабря. Вашингтон намерен добиваться восстановления санкций ООН против Ирана из-за программы создания баллистических ракет. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Не оставляя в стороне вопрос о действиях Ирана в области создания баллистических ракет, Совет Безопасности не должен отменять эмбарго на поставки вооружений Ирану», — заявил Помпео.

По словам Помпео, Иран якобы виноват в разжигании войн в Йемене и Сирии. Госсекретарь США призвал «не вознаграждать» Тегеран отменой эмбарго на поставку вооружения. Кроме того, представитель Вашингтона призвал перехватывать суда Ирана в открытом море.

Помпео заявил, что США и другие поддерживающие их государства будут и дальше «решительно противостоять» Ирану, который якобы «безрассудно создает баллистические ракеты».

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона выйти из ядерной сделки с Тегераном. Также США не только вернули прежние санкции против Ирана, но и ввели новые. В ЕС решение США  не поддержали. Евросоюз занимается разработкой механизма для обхода антииранских санкций.

Автор: Софья Куликова
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