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Депутаты Рады обжаловали в Конституционном суде обращение Порошенко об автокефалии

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Депутаты Рады обжаловали в Конституционном суде обращение Порошенко об автокефалии

Киев, 12 декабря. Депутаты Верховной рады обратились в Конституционный суд Украины с требованием признать незаконным принятое парламентом обращение Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии украинской церкви.

По мнению украинских депутатов, обращение президента Украины является прямым вмешательством государства в дела церкви. Кроме того, обращение Порошенко нарушает конституционные права граждан Украины, препятствуя свободе мировоззрения и вероисповедания.

Напомним, на Украине функционирует каноническая Украинская православная церковь, которая входит в состав Русской православной церкви. Кроме того, на территории Украины действуют две церковные структуры, которые не признаны мировым православием. В середине октября синод Константинопольского патриархата отменил указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Русской православной церкви. При этом Вселенский патриархат заявил о начале процесса предоставления томоса об автокефалии православной церкви Украины.

Автор: Артем Никулин
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