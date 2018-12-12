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Сотрудники Росгвардии пострадали в Назрани от брошенной из машины гранаты

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Сотрудники Росгвардии пострадали в Назрани от брошенной из машины гранаты

Назрань, 12 декабря. Сотрудники Специального отряда быстрого реагирования пострадали в Назрани из-за гранаты, брошенной из автомобиля, припаркованного у торгового центра «Корвчег», сообщили источники Федерального агентства новостей.

Сотрудники ФСБ и СОБР приехали к торговому центру «Ковчег» в рамках проведения адресных мероприятий. Около здания был припаркован автомобиль, который представители силовых структур решили досмотреть. В этот момент из машины в них полетела граната, произошел взрыв.

Ответным огнем сидевшие в автомобили преступники были ликвидированы. Уточняется, что это были два человека — их личности устанавливаются.

В результате нападения пострадали два сотрудника Росгвардии. Они направлены в республиканскую больницу.

Сотрудники Росгвардии пострадали в Назрани от брошенной из машины гранаты

Более подробные детали произошедшего устанавливаются.

Автор: Катерина Иванова
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