Сотрудники Росгвардии пострадали в Назрани от брошенной из машины гранаты

Назрань, 12 декабря. Сотрудники Специального отряда быстрого реагирования пострадали в Назрани из-за гранаты, брошенной из автомобиля, припаркованного у торгового центра «Корвчег», сообщили источники Федерального агентства новостей.

Сотрудники ФСБ и СОБР приехали к торговому центру «Ковчег» в рамках проведения адресных мероприятий. Около здания был припаркован автомобиль, который представители силовых структур решили досмотреть. В этот момент из машины в них полетела граната, произошел взрыв.

Ответным огнем сидевшие в автомобили преступники были ликвидированы. Уточняется, что это были два человека — их личности устанавливаются.

В результате нападения пострадали два сотрудника Росгвардии. Они направлены в республиканскую больницу.

Более подробные детали произошедшего устанавливаются.