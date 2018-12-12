Сирия, 12 декабря. Общие могилы с жертвами террористов ИГ1 были найдены вблизи Абу Кемаля в провинции Дейр-эз-Зор. На юго-западе Даръа удалось обнаружить два тайника боевиков. Турция начала стягивать силы к границе с Сирией, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили общие могилы вблизи Абу Кемаля на юго-востоке Дейр-эз-Зора; наткнулись на два склада с вооружением у города Нава на юго-востоке Даръа; направили подкрепление на северо-запад Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: освободила одного из задержанных в Идлибе активистов.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Аль-Баб в северной части провинции Алеппо.

ВС Турции: стягивают силы к сирийско-турецкой границе.

Провинция Алеппо

Вслед за взрывом в населенном пункте Азаз детонировало взрывное устройство в городе Аль-Баб. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, неизвестные установили бомбу в автомобиле у городской мечети. По предварительным данным, несколько человек из числа мирных жителей получили ранения. Кроме того, как передает Twitter-канал (Step_Agency), один человек погиб. Напомним, Аль-Баб находится в зоне контроля протурецкой «Сирийской свободной армии»** (ССА), против которой направлена подпольная деятельность курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Предполагается, что именно «спящие ячейки» YPG несут ответственность за организацию взрыва.

Тем временем Турция начала планомерно стягивать силы к границе с Сирийской Арабской Республикой (САР). Напомним, на саммите оборонной промышленности, состоявшемся в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что операция по зачистке приграничных районов САР от радикальных курдских формирований начнется в ближайшие дни. Кроме того, глава Турецкой Республики в очередной раз осудил Соединенные Штаты за поставки оружия силам Рабочей партии Курдистана (РПК) и YPG, а также напомнил о невыполнении Вашингтоном обязательств по Манбиджскому соглашению.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно, что в провинции Дейр-эз-Зор были найдены семь общих могил. Как передает новостное агентство SANA News, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) наткнулись на захоронения в ходе обследования территорий неподалеку от города Абу Кемаль на юго-востоке провинции. Несмотря на то, что информация о личностях погребенных пока не была установлена, предполагается, что тела принадлежат мирным жителям, убитым террористами «Исламского государства»1 во время оккупации данных территорий. На данный момент из могил были извлечены около сотни тел погибших, многие из которых имеют следы пыток. Напомним, Абу Кемаль был освобожден правительственными войсками при поддержке проасадовских ополченческих отрядов и российских ВКС в ноябре прошлого года.

Провинция Даръа

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что в юго-западной части провинции Даръа были обнаружены два склада боевиков с оружием и боеприпасами. Хранилища удалось отыскать в окрестностях города Нава, долгое время считавшегося одним из крупнейших оплотов вооруженной оппозиции в регионе. Отмечается, что среди конфискованного вооружения находились несколько ракет израильского производства. Напомним, населенный пункт был оккупирован исламистами на протяжении порядка четырех лет и был освобожден в ходе военной операции «Базальт», завершившейся этим летом. Напомним, накануне правительственным силам также удалось обнаружить тайник джихадистов в районе пограничного города Насиб, в нем содержались американские ракеты TOW.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (Ahmed_Rahhal_Sy) сообщает о том, что радикалы террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, отпустили местного активиста по имени Абу Имад Аль-Думани после нескольких дней ареста в городе Идлиб. О причинах, побудивших боевиков к задержанию Аль-Думани, ничего неизвестно. Тем не менее, по неподтвержденным данным, молодой человек был арестован по подозрению в сотрудничестве с разведывательными службами Сирийской арабской армии (САА). Как известно, подобные случаи отмечались и ранее.

Провинция Хама

В связи с непрекращающимися провокациями со стороны боевиков «Джейш Аль-Иззы» и других исламистских бандформирований Сирийская арабская армия (САА) направила подкрепление на северо-запад провинции. Согласно данным информационного портала Al Masdar News, дополнительные подразделения и военная техника были передислоцированы из района вулканического плато Ас-Сафа в Эс-Сувейде, полностью зачищенного от террористов «Исламского государства» во второй половине прошлого месяца. Напомним, несмотря на формирование на границах «Большого Идлиба» демилитаризованной зоны, исламисты продолжают регулярно обстреливать позиции сил САР, вынуждая САА прибегать к ответным боевым действиям.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)