Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Два росгвардейца пострадали при взрыве у торгового центра в Назрани

289
0 Оставить комментарий

Два росгвардейца пострадали при взрыве у торгового центра в Назрани

Назрань, 12 декабря. Взрыв произошел в городе Назрань, расположенного в Ингушетии. Источники Федерального агентства новостей сообщили о двух пострадавших.

По информации источников, взрыв произошел у торгового центра «Ковчег». По последним данным, в результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека — сотрудники Росгвардии.

Территория, где произошел взрыв, а также торговый центр оцеплены. К месту произошедшего стягиваются военные, сообщают очевидцы.

Ранее в здании американской компании Facebook, расположенном в городе Менло-Парк (штат Калифорния), была проведена срочная эвакуация. Как сообщили источники, причиной этих действий стало сообщение о заложенной бомбе.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.