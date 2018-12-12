Два росгвардейца пострадали при взрыве у торгового центра в Назрани

Назрань, 12 декабря. Взрыв произошел в городе Назрань, расположенного в Ингушетии. Источники Федерального агентства новостей сообщили о двух пострадавших.

По информации источников, взрыв произошел у торгового центра «Ковчег». По последним данным, в результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека — сотрудники Росгвардии.

Территория, где произошел взрыв, а также торговый центр оцеплены. К месту произошедшего стягиваются военные, сообщают очевидцы.

Ранее в здании американской компании Facebook, расположенном в городе Менло-Парк (штат Калифорния), была проведена срочная эвакуация. Как сообщили источники, причиной этих действий стало сообщение о заложенной бомбе.