Конь Юлий в Петербурге хотел обмануть своего создателя

Санкт-Петербург, 12 декабря. Аниматор в костюме коня Юлия из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей» чуть было не обманул создателя персонажей Константина Бронзита и его жену на Невском проспекте в Петербурге.

Создатель персонажей для мультика рассказал, что авторских прав на использование персонажей у него нет, права принадлежат студии «Мельница». По словам Бронизита, аниматоры в костюме героев мультфильма незаконно используют персонажей.

Бронзит добавил, что многие занимаются незаконной деятельностью и без согласия правообладателя применяют образы героев мультфильма в постановках и шоу, студия физически не успевает за всеми следить.

«За такими частниками, которые кустарным способом вот так зарабатывают, как уследишь? Я уверен, что это отсебятина какая-то», — сетует создатель в комментарии «Невским Новостям».

Аниматоры в костюмах персонажей мультфильма предлагают туристам сфотографироваться, однако потом требует немалые деньги за фотографию. Бронзит рассказал, что на Невском проспекте во время прогулки к ним подошел аниматор и чуть было не выманил деньги обманным способом.