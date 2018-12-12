Директор «Северстали» рассказал, почему клуб покинет список аутсайдеров КХЛ
Москва, 12 декабря. Директор хоккейного клуба «Северсталь» Михаил Хорошков заявил, что команда покинет список аутсайдеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
12 декабря президент КХЛ Дмитрий Чернышенко провел встречу с 25 командами — участниками КХЛ. На мероприятии он озвучил трех аутсайдеров лиги: ими оказались «Северсталь» из Череповца, а также хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал». Чернышенко отметил, что эти клубы находятся в зоне риска.
Однако Хорошков отметил, что команда не отчаивается и намерена покинуть этот своеобразный черный список. Важным моментом является тот факт, что клуб не испытывает финансовых проблем — до конца этого сезона и в следующем году ситуация останется стабильной.
Кроме того, в ноябре сменился тренерский штаб. Андрей Разин пришел на смену Александру Гулявцеву, и это заметно сказалось на стиле игры хоккеистов «Северстали».
«Единственное, уровень уровнем, но набранных очков нам пока не хватает, — приводит слова директор клуба телеканал «360». — Однако со временем все придет, сейчас, в паузу, плодотворно поработаем».