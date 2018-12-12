Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Глава СПЧ заявил, что Путин пока не принял решение об амнистии к юбилею Конституции

247
0 Оставить комментарий

Глава СПЧ заявил, что Путин пока не принял решение об амнистии к юбилею Конституции

Москва, 12 декабря. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что Владимир Путин пока не принял решение об амнистии к 25-летию Конституции.

«На закрытой части встречи президента с СПЧ об этом вопрос поднимался, и президент сказал: «давайте подумаем». Он не сказал «нет», но он не сказал «да». Я думаю, что президент еще сам не принял для себя решение», — пояснил Федотов.

Совета по правам человека при президенте РФ является консультативным органом. В задачи СПЧ входит содействие процессам гуманизации и модернизации российского общества, экспертиза проектов федеральных законов на их соответствие целям развития гражданского общества.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.