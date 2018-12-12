Глава СПЧ заявил, что Путин пока не принял решение об амнистии к юбилею Конституции

Москва, 12 декабря. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что Владимир Путин пока не принял решение об амнистии к 25-летию Конституции.

«На закрытой части встречи президента с СПЧ об этом вопрос поднимался, и президент сказал: «давайте подумаем». Он не сказал «нет», но он не сказал «да». Я думаю, что президент еще сам не принял для себя решение», — пояснил Федотов.

Совета по правам человека при президенте РФ является консультативным органом. В задачи СПЧ входит содействие процессам гуманизации и модернизации российского общества, экспертиза проектов федеральных законов на их соответствие целям развития гражданского общества.