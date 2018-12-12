Корабли НАТО окажутся в ловушке: эксперт объяснил, почему Запад и США не смогут дать РФ «военный ответ» в Азове

Украинские эксперты обсудили возможность введения Западом пакета так называемых «керченских санкций» против России, а также возможность военного ответа США на ситуацию в Азовском море. Мнение одного из участников дискуссии приводит Федеральное агентство новостей.

Как заявил киевский политолог Даниил Богатырев, широко рекламируемые президентом Украины Петром Порошенко «керченские санкции» будут в лучшем случае персональными — против российских военных и пограничников. При этом никакой «военный ответ США на действия России» невозможен в принципе, отметил он.

«Разговоры, которые президент Порошенко и его сторонники ведут о «керченских санкциях» против РФ, направлены сугубо на внутриукраинский рынок, — заявил Богатырев. — Все прекрасно понимают, что Россия надежно контролирует Азовское море и Керченский пролив. А Украина в ноябре сама совершила военную провокацию, введя свои корабли в чужие воды. Тем не менее керченский инцидент может стать удобным поводом для «ястребов» в США, которые намерены противодействовать прокладке газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию».

Политолог напомнил, что Палата представителей американского Конгресса на днях приняла резолюцию о санкциях против «Северного потока — 2», тем самым подтвердив, что США намерены в ближайшем будущем захватить часть газового рынка Европы. Ведь планы по возведению в Польше терминала для приема американского сжиженного газа уже согласованы.

«Америка может использовать керченский инцидент для ускоренного введения новых санкций против РФ — они ожидались в ноябре, но были перенесены, а также для того, чтобы потребовать того же от своих европейских партнеров, — заявил Богатырев. — Но сами европейцы не намерены вводить какие-либо реальные санкции против России. В лучшем случае это будут персональные санкции ЕС против российских военных и пограничников, которые задержали украинских моряков, участвовавших в провокации. Но такие санкции не нанесут никакого вреда экономике РФ, да и самим военным тоже. Как известно, российские военнослужащие не могут выезжать на отдых за границу, не имеют там недвижимости или банковских счетов. Тогда в чем смысл такого шага?»

По мнению эксперта, керченский инцидент имел явно отрицательные экономические и политические последствия для Украины.

«После задержания украинских судов Россия вынужденно на несколько дней перекрыла Керченский пролив для любых кораблей — не только военных, но и торговых, — напомнил Богатырев. — Это здорово ударило по работе портов в Мариуполе и Бердянске: десятки судов не могли в них зайти или выйти из них, судовладельцы понесли огромные убытки. Ведь через Мариуполь в Европу идут огромные объемы металла из Донбасса, и этот канал был на несколько дней перекрыт. Россия в свою очередь показала, что может в любой момент установить блокаду Азовского моря. И что теперь она получила инструмент для воздействия на Украину, который может быть пущен в ход в любой момент: от переговоров по транзиту российского газа через украинскую ГТС до противостояния в Стокгольмском арбитраже. В ответ украинские власти могут только громко истерить по этому поводу на весь мир, что, собственно говоря, и происходит».

При этом политолог исключил возможность военного ответа США на действия России, равно как и ввод кораблей НАТО в Азовское море (чего, напомним, требуют в Киеве).

«Сейчас на Украине идут разговоры о необходимости ввода авианосца США в Черное море. Или как минимум эскадры кораблей НАТО в Азов, — напомнил эксперт. — И то, и другое — пустая болтовня политиков. Никакой «военный ответ России» со стороны США и Запада невозможен. Азовское море имеет статус внутреннего моря России и Украины, поэтому натовские корабли в принципе не могут туда зайти. Они тут же окажутся в ловушке. А в Черном море есть небольшие, но боеспособные флоты и у Турции, и у Румынии, так что никакой авианосец США там не нужен. Его ввод — это крайне дорогая и бессмысленная операция. Максимум, что могут сделать США в ответ на требования Украины — продать Киеву еще несколько списанных военных катеров по космическим ценам. Вот на такой бизнес — «ваша безопасность за ваш счет» — Штаты идут охотно. Вся военная помощь союзникам у них не только платная, но и очень дорогая. Но эти меры не способны серьезно усилить украинские ВМС».

Столь же бессмысленны, по мнению эксперта, и разговоры украинских политиков о создании Соединенными Штатами полноценной военной базы на Украине.

«Это самый бессмысленный с военной точки зрения шаг, на который только можно пойти, — подчеркивает Богатырев. — Российские радары и средства наблюдения стоят в Крыму, в Белоруссии и вдоль всей общей границы РФ с Украиной. Эти радары контролируют всю украинскую территорию, за исключением крайнего запада. Ну так там уже есть секретный полигон НАТО, на котором западные инструкторы обучают украинских военных. Но если США попытаются создать базу на украинской территории, она гарантированно будет находиться под неусыпным контролем российских военных. Зачем Штатам это нужно?»

Тем не менее, по мнению Богатырева, США в ближайшее время могут продолжить нагнетать напряженность у границ России — не только на Украине, но и на территории Польши и стран Прибалтики.