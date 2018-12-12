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Глава МИД Франции заявил, что договор по Brexit не может быть пересмотрен

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 Глава МИД Франции заявил, что договор по Brexit не может быть пересмотрен

Париж, 12 декабря. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что договор о выходе Великобритании из Евросоюза не может быть пересмотрен из-за политической ситуации в Лондоне. Об этом глава МИД Франции сообщил в ходе выступления в парламенте.

Глава МИД Франции отметил, что в настоящий момент сложилась непростая ситуация из-за голосования по вотуму недоверия премьер-министру Британии Терезе Мэй. Ле Дриан добавил, что Париж намерен и в дальнейшем поддерживать добрые отношения с Лондоном.

Министр подчеркнул, что острой проблемой остается вопрос о границе между Соединенным Королевском и Ирландией. Лондон может сохранить членство в Таможенном союзе, однако этот вопрос вызвал разногласия в британском правительстве.

Ранее стало известно, что однопартийцы Мэй готовы вынести ей вотум недоверия. В связи с этим глава британского правительства в четверг встретится с представителями 27 стран ЕС, чтобы в очередной раз обсудить выход Британии из ЕС.

Автор: Софья Куликова
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