 Глава МИД Франции заявил, что договор по Brexit не может быть пересмотрен

Париж, 12 декабря. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что договор о выходе Великобритании из Евросоюза не может быть пересмотрен из-за политической ситуации в Лондоне. Об этом глава МИД Франции сообщил в ходе выступления в парламенте.

Глава МИД Франции отметил, что в настоящий момент сложилась непростая ситуация из-за голосования по вотуму недоверия премьер-министру Британии Терезе Мэй. Ле Дриан добавил, что Париж намерен и в дальнейшем поддерживать добрые отношения с Лондоном.

Министр подчеркнул, что острой проблемой остается вопрос о границе между Соединенным Королевском и Ирландией. Лондон может сохранить членство в Таможенном союзе, однако этот вопрос вызвал разногласия в британском правительстве.

Ранее стало известно, что однопартийцы Мэй готовы вынести ей вотум недоверия. В связи с этим глава британского правительства в четверг встретится с представителями 27 стран ЕС, чтобы в очередной раз обсудить выход Британии из ЕС.