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Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе

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Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе

Вашингтон, 12 декабря. Американские ученые обнаружили новое полезное свойство кофе. Как оказалось, регулярное употребление этого напитка может предотвратить развитие слабоумия.

По словам специалистов, в кофе есть особое соединение, которое позволяет замедлить развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, которое иначе называют нейродегенеративным слабоумием.

Эксперимент был проведен на мышах. Грызунам вводили небольшие дозы кофеина и эйкозаноил-5-гидрокситриптамида (EHT) вместе и по отдельности. Выяснилось, что по отдельности вещества оказывают менее значительный эффект, чем совместно. Соединение способно предотвратить образование вредного белка, который приводит к поражению мозга, передает «Утро».

Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе

На данный момент ученые пытаются определить оптимальную дозировку кофе для предотвращения старческого слабоумия.

Автор: Катерина Иванова
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