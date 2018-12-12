Вашингтон, 12 декабря. Американские ученые обнаружили новое полезное свойство кофе. Как оказалось, регулярное употребление этого напитка может предотвратить развитие слабоумия.

По словам специалистов, в кофе есть особое соединение, которое позволяет замедлить развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, которое иначе называют нейродегенеративным слабоумием.

Эксперимент был проведен на мышах. Грызунам вводили небольшие дозы кофеина и эйкозаноил-5-гидрокситриптамида (EHT) вместе и по отдельности. Выяснилось, что по отдельности вещества оказывают менее значительный эффект, чем совместно. Соединение способно предотвратить образование вредного белка, который приводит к поражению мозга, передает «Утро».

На данный момент ученые пытаются определить оптимальную дозировку кофе для предотвращения старческого слабоумия.