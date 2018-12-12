Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Украина запретила женские романы Донцовой за «мифы» о сверхдержаве России

38
0 Оставить комментарий

Украина запретила женские романы Донцовой за «мифы» о сверхдержаве России

Киев, 12 декабря. Киев внес еще 26 книг российского производства в черный список литературы, которую запрещено распространять на Украине. Запрещенными оказались детские книги, дамские детективы, энциклопедии и сборники поэзии, которые «пропагандируют страну-агрессора» или содержат признаки коммунистической идеологии.

«Не предоставлено разрешений на ввоз ряда детских книг,  которые пропагандируют силовые структуры страны-агрессора или под видом детских энциклопедий распространяют мифы о сверхдержаве России», — сообщает Госкомитет телевидения и радиовещания Украины.

Отметим, что «пропагандистскими» в итоге были признаны детективные романы Дарьи Донцовой, «Большая энциклопедия знаний в вопросах и ответах» Владимира Жабцева, а также антология «Поэзия серебряного века».

Напомним, что украинские власти за последние несколько лет запретили ряд российских книг, изданий, песен, фильмов и сериалов. При этом власти Львовской области подошли к вопросу борьбы с «пропагандой агрессора» более комплексно и вообще запретили любой контент на русском языке, в какой бы форме он не выходил.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.