Молодежь России и Армении готова к созданию совместных проектов после знакомства в Москве. ФАН-ТВ

Молодежь из России и Армении обсудила в Москве перспективы диалога двух стран. Встречам молодых людей всегда уделяется большое внимание, ведь от того, какое внимание уделяется молодежи сегодня, зависит, будет ли у них желание в дальнейшем работать на благо своих стран. Кроме того, участие в подобных круглых столах ведущих экспертов помогает донести до молодых людей необходимые знания и передать полезный опыт.

«Четвёртый раз мы проводим Российско-армянский молодёжный форум, на котором встречаются лидеры, руководители, активисты различных молодежных организаций из Армении и из России. Мне кажется, что это очень важно, потому что особенно в нынешнюю эпоху перемен, нужно, чтобы ребята, за которыми стоит молодежь, дружили друг с другом, понимали друг друга, знали друг друга», —говорит Григорий Петушков, председатель Совета по делам молодежи государств-участников СНГ



На площадке собрались десятки молодых участников из России и Армении, которые выработали перспективы своего взаимодействия по углублению взаимопонимания и дружбы между странами. Главная цель мероприятия — познакомить молодежь, свести их и подружить. А дальше, по словам экспертов, ребята сами будут контактировать друг с другом и готовить полезные проекты.

«Ожидания от встречи самые простые: это дальнейшие совместные проекты и сближение вообще. За молодежью будущее. Это именно те ребята, которые скоро будут готовить совместные проекты, садиться за столы переговоров и вообще продвигать дела наших стран. Мы обязаны использовать все возможности для совместных проектов, предоставить площадки, может быть даже подать идею. Хотя, идеи у молодёжи рождаются чаще, чем у нас. Поверьте мне, количество этих мероприятий и совместных проектов будет расти в геометрической прогрессии», — говорит Борис Саакян, чрезвычайный посланник и полномочный министр республики Армения в РФ.

Конкретных совместных проектов во время встречи молодежь предоставила мало. Объяснили это тем, что новый год ещё не наступил, планы и идеи только начинают зарождаться и выстраиваться в голове. Сами ребята, как и эксперты, отмечают, что главной целью встречи стало знакомство. Сейчас они познакомятся, потом подготовят свои проекты и потом, свободно созваниваясь или списываясь, смогут их обсудить и приступить к реализации.

«Я приехала с целью добиться новых молодежных форумов и конференций, чтобы тесно связаться с ними и уже провести ту научную деятельность, которой еще не было. Совместно с Российско-армянским единством мы протянем руку помощи и вместе с ними проведём школу в Дилижане. Там будут собираться дети, которые познакомятся с армянской культурой», — рассказывает Марина Восканян, помощник председателя Российско-армянского союза молодежи

Такой круглый стол проходит уже четвертый год подряд. Россия и Армения принимают его по очереди. В этом году 15 членов армянской делегации приехали в Москву всего на один день. Эксперты и организаторы согласны, что этого недостаточно, молодежь нужно знакомить с самими странами. Председатель Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ Григорий Петушков и президент Союза армян в России Ара Абрамян договорились о том, что они повысят бюджет поездок на совместные ежегодные круглые столы.

«Вот пригласили сюда на один день, это достаточно мало. Если есть возможность, я очень хочу, чтобы они успели увидеть (страны). Половинчатого не бывает. Лишь бы делать для того, чтобы делать, это недостаточно», — объясняет Ара Абрамян, президент Союза армян в России

Эта встреча должна подтолкнуть появление новых новогодних проектов, укрепить диалог молодежных общественных организаций, ускорить развитие молодежных волонтерских программ, а также содействовать созданию новых образовательных площадок для молодёжи России и Армении.

