Постпред США при ООН призналась, что угрожала другим странам непредсказуемостью Трампа

Вашингтон, 12 декабря. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призналась, что угрожала постпредам других стран непредсказуемой реакцией главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом она рассказала в интервью телеканалу NBC News.

«Если мне нужно было позвонить и сказать ему (Трампу - Прим​​. ФАН), что мы хотим сделать то-то… Он усиливал риторику, тогда я возвращалась к постпредам и говорила: «Знаете, он очень недоволен», — пояснила Хейли.

После этого журналист поинтересовался у Хейли, можно ли считать игрой в хорошего и плохого полицейского, в ответ она заявила, что «просто пыталась хорошо делать свою работу». Хейли также добавила, ей удавалось «добиваться результатов, оставаясь честной».