Опубликовано видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже

Москва, 12 декабря. Опубликовано видео взлета российского истребителя нового поколения 4++ МиГ-35. Самолет взмывает в воздух практически вертикально в режиме форсажа.

Возможность выполнять уникальный маневр обеспечивает соотношение веса истребителя и тяги двух его двигателей – из-за того, что тяга двигателей больше, МиГ-35 имеет минимальный разгон, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко, что весь комплекс испытаний нового истребителя МиГ-35 завершат в следующем году. Гендиректор компании добавил, что при необходимости на базе МиГ-35 будет создана корабельная версия для взлета с палубы.

Кроме того, Тарасенко не исключил возможность передачи технологий МиГ-35 Индии. МиГ-35 является переходной моделью от четвертого поколения истребителей к пятому. Истребитель создается на основе МиГ-29, однако по дальности полета самолет превосходит предшественников в 1,5 раза.