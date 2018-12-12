Порошенко примет участие в «объединительном соборе»

Киев, 12 декабря. Президент Украины Петр Порошенко намерен принять участие в «объединительном соборе» раскольнической структуры в Киеве 15 декабря. Порошенко выступит с обращением к народу и духовенству.

«Порошенко выступит с обращением к духовенству и народу. Также он намерен встретиться перед собором с людьми, которые соберутся под Софией Киевской, где пройдет мероприятие», — сообщил портал LIGA.net со ссылкой на источник в киевском руководстве.

Напомним, 15 декабря состоится «объединительный собор», который утвердит создание на Украине «единой поместной церкви». Порошено ранее заявлял о намерении получить томос до конца текущего года.

Константинопольский патриархат принял решение предоставить раскольникам на Украине автокефалию. Синод РПЦ назвал решение политическим и противоречащим церковным каноном. РПЦ разорвала общение с Константинополем.