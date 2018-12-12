Критиковавшую ВСУ украинскую журналистку могут выслать из России

Москва, 12 декабря. Пропавшая в Москве двое суток назад украинская журналистка Елена Бойко, которая известна своей критикой действий ВСУ, в среду была обнаружена в миграционном центре.Об этом сообщил ее коллега Руслан Осташко.

Женщине грозит депортация из-за постоянных дебошей в своей квартире, на которые пожаловались соседи. Предполагается, что Бойко передадут украинской стороне до конца года. Отметим, что у себя на родине журналистка является фигуранткой уголовного дела из-за поддержки Донецкой и Луганской народных республик, а также признания Крыма российской территории. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и госизмену, сообщает «Царьград».

«Елена Бойко нашлась. Она в центре для иммигрантов. Выдворение из России до Нового года. Жду подробностей», — пишет Осташко в Twitter

Напомним, что Бойко перестала выходить на связь 10 декабря. Сообщается, что к журналистке приехали трое полицейских, которые забрали ее в участок на допрос.