Сирия в центре внимания РФ и Израиля: удалось ли сторонам наладить связь между «Хмеймимом» и ЦАХАЛ

В Москве завершилась встреча представителей военных делегаций России и Израиля, на которой стороны обсудили работу прямого канала связи между аэродромом «Хмеймим» в Сирии и центром управления ВВС еврейского государства. Подробнее об итогах переговоров читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Как сообщили в МО РФ после окончания встречи, стороны коснулись ряда актуальных проблем, связанных с безопасностью на Ближнем Востоке, и ситуации в САР. Основное внимание, однако, было уделено вопросам военной координации между базой ВКС России «Хмеймим» и командным центром ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), необходимой для недопущения новых инцидентов с гибелью российских или израильских военнослужащих.

«Была достигнута договоренность о продолжении контактов», — подчеркнули представители Министерства обороны РФ.

Напомним, в конце сентября этого года в небе над Средиземным морем у берегов сирийской Латакии в результате провокации израильских пилотов был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 военными на борту. Истребитель ВВС ЦАХАЛ, проводивший бомбардировку объектов на территории САР, фактически прикрылся нашим бортом от ударов сирийских средств ПВО. Ответом Москвы стало открытие поставок комплексов С-300 в Сирию, которые ранее не осуществлялись в связи с просьбой Тель-Авива.

После этих событий взаимоотношения между Россией и Израилем существенно осложнились, тем более что последний отказался взять на себя ответственность за гибель российских летчиков, обвинив в их смерти Дамаск, который всего лишь защищался от очередного акта агрессии ЦАХАЛ. Смогут ли нынешние переговоры привести к налаживанию отношений Москвы и Тель-Авива, а также возобновлению прежней координации между армиями стран на Ближнем Востоке?

Публицист и востоковед Андрей Онтиков подчеркнул, что после сентябрьской трагедии РФ продолжит требовать внесения существенных изменений в порядок взаимодействия вооруженных сил сторон. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ФАН.

«Приезд израильской делегации в Москву — ожидаемое событие. Россия в ходе этих переговоров потребовала, чтобы был увеличен срок предупреждения наших военных о планирующихся Тель-Авивом атаках. Когда был сбит Ил-20, израильтяне сообщили РФ о грядущей операции всего лишь за минуту до нее. Кроме того, утверждалось, будто бы ВВС ЦАХАЛ будут бомбить южные районы Сирии, а в действительности они били по Латакии. Поэтому и в ходе недавнего разговора лидеров России и Израиля Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху тоже обсуждалась необходимость усовершенствования механизмов взаимодействия наших вооруженных сил», — напомнил наш собеседник.

Тем не менее, несмотря на явную вину Тель-Авива в сентябрьской истории со сбитым российским самолетом, израильтяне не спешат удовлетворить вполне разумные требования РФ.

«Этот запрос со стороны Москвы вполне очевиден, и никаких вопросов, казалось бы, вызывать не должен. Но Израиль с сомнением отнесся к данной инициативе, отметив, что с увеличением срока предупреждения об атаках российские силы якобы будут не только отводить свою авиацию, но и сообщать о готовящемся нападении Ирану. Судя по всему, окончательного соглашения пока не достигнуто, и сегодня, вероятно, были назначены новые консультации», — предполагает эксперт.

Ответные меры РФ после гибели Ил-20 фактически закрыли Тель-Авиву сирийское воздушное пространство, и потому он все же хотел бы наладить контакты с Москвой. Однако в этом еврейскому государству не повезло, поскольку Минобороны имеет достаточно жесткую позицию по поводу последних действий израильтян, считает Андрей Онтиков.