Свыше 7 тысяч Audi были отозваны в России из-за проблем с охлаждающей жидкостью

Москва,12 декабря. Немецкий автогигант Volkswagen объявил об отзыве более 7 тыс. машин Audi с российского рынка из-за проблем с насосом охлаждающей жидкости. Об этом в среду сообщил Росстандарт.

Под отзыв попали марки Audi A4, А5, А6 и Q5, проданные с 2012 по 2017 годы. Компания планирует бесплатно поменять насос и установить дополнительное программное обеспечение. Все это должно предотвратить локальные оплавления под капотом автомобиля.

«На автомобилях Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенных в определенный период, возможно проникновение влаги в электронные компоненты. Это может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Volkswagen отзывает 3 тыс. автомобилей Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo Sedan, а также Skoda Rapid. Причиной отзыва послужили нарушения условий заправки охлаждающей жидкостью, в результате чего в систему охлаждения автомобиля была заправлена жидкость несоответствующей концентрации.