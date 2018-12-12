Генпрокурор Нью-Йорка проведет расследование против Трампа и его семьи

Нью-Йорк, 12 декабря. Новоизбранная прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, которая вступит в должность в январе, намерена провести расследование против президента США Дональда Трампа и членов его семьи.

«Мы планируем использовать все области законодательства, чтобы расследовать сделки президента Трампа, его бизнеса, а также его семьи», — сообщила прокурор в комментарии телеканалу NBC News.

По словам Джеймс, предметом проверки станут связанные с имуществом в Нью-Йорке действия Трампа, а также полученные Трампом субсидии. Прокурор намерена продолжить расследование против Трампа, инициированное в 2016 году, по делу о «российском вмешательстве».

Действующий генпрокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд подала иск против Фонда президента США Дональда Трампа. Андервуд заявила, что якобы Трамп использовал благотворительные активы фонда для юридических целей.