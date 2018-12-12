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Составлен топ-5 самых интересных девайсов 2018 года

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Составлен топ-5 самых интересных девайсов 2018 года

Москва, 12 декабря. Журналисты составили топ-5 самых интересных девайсов, которые были презентованы разработчиками в этом году.

По мнению экспертов, уходящий год был богат на новинки в сфере информационных технологий. Самым значимым специалисты назвали портативный стабилизатор Osmo Pocket от компании DJI. Отмечается, что он является идеальным девайсом для блогеров, так как весит всего 116 грамм, оснащен 12-мегапиксельной камерой и способен снимать видео с разрешением до 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Стоимость такого гаджета составляет 349 долларов.

Второе место журналисты присвоили 13,3-дюймовому лэптопу Project Linda от компании Razer. Эксперты обратили внимание на 200 гигабайтов встроенной памяти, а также на оснащенный встроенным аккумулятором для зарядки смартфона алюминиевый корпус. Отмечается, что его можно использовать в качестве дополнительного дисплея для приложений смартфона и игр.

Nikon в этом году представила камеру Coolpix P1000, которая в настоящее время остается единственной фототехникой, которая способна делать 125-кратный оптический зум и при этом оставаться достаточно компактной, чтобы поместиться в рюкзак. Уточняется, что новинка, которая получила третье место в этом топе, является преемником P900.

Четвертое место заняла вновь DJI. Речь идет о дроне Mavic Air, который оснащен 12-мегапиксельным сенсором, который способен делать видео 4K. Максимальное время полета составляет 21 минут. Стоимость дрона достигает  799 долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventure at your fingertips | Credit: @itchban | #DJI #MavicAir

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Пятерку лидеров этого года замыкает очиститель воздуха Dyson Pure Cool. Модель оснащена 360-градусным фильтром, которые разделен на слои HEPA и углерода. Уточняется, что фильтры разработаны в соответствии с отраслевыми стандартами EN1822 и класса фильтров H13-A, передает «Политэксперт».

Автор: Катерина Иванова
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