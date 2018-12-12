Составлен топ-5 самых интересных девайсов 2018 года

Москва, 12 декабря. Журналисты составили топ-5 самых интересных девайсов, которые были презентованы разработчиками в этом году.

По мнению экспертов, уходящий год был богат на новинки в сфере информационных технологий. Самым значимым специалисты назвали портативный стабилизатор Osmo Pocket от компании DJI. Отмечается, что он является идеальным девайсом для блогеров, так как весит всего 116 грамм, оснащен 12-мегапиксельной камерой и способен снимать видео с разрешением до 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Стоимость такого гаджета составляет 349 долларов.

Второе место журналисты присвоили 13,3-дюймовому лэптопу Project Linda от компании Razer. Эксперты обратили внимание на 200 гигабайтов встроенной памяти, а также на оснащенный встроенным аккумулятором для зарядки смартфона алюминиевый корпус. Отмечается, что его можно использовать в качестве дополнительного дисплея для приложений смартфона и игр.

Nikon в этом году представила камеру Coolpix P1000, которая в настоящее время остается единственной фототехникой, которая способна делать 125-кратный оптический зум и при этом оставаться достаточно компактной, чтобы поместиться в рюкзак. Уточняется, что новинка, которая получила третье место в этом топе, является преемником P900.

Четвертое место заняла вновь DJI. Речь идет о дроне Mavic Air, который оснащен 12-мегапиксельным сенсором, который способен делать видео 4K. Максимальное время полета составляет 21 минут. Стоимость дрона достигает 799 долларов.

Пятерку лидеров этого года замыкает очиститель воздуха Dyson Pure Cool. Модель оснащена 360-градусным фильтром, которые разделен на слои HEPA и углерода. Уточняется, что фильтры разработаны в соответствии с отраслевыми стандартами EN1822 и класса фильтров H13-A, передает «Политэксперт».