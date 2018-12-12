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Сирия: глава СКП выступил против намерений США свернуть переговоры в Астане

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Сирия: глава СКП выступил против намерений США свернуть переговоры в Астане

Дамаск, 12 декабря. Глава Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири выступил против заявления спецпредставителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри о необходимости свернуть переговоры в Астане и Сочи по мирному урегулированию.

«Астанинские переговоры не являются альтернативой женевскому формату, переговоры в Астане ведутся для поиска решений проблем, которые возникли в Женеве», — приводит слова аль-Харири Anadolu.

При этом аль-Харири обвинил Россию в том, что якобы Москва пытается снизить роль ООН в урегулировании в Сирии и добивается защиты официальных властей САР в лице президента Башара Асада.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о прогрессе в формировании конституционной комиссии Сирии. В состав комиссии войдут представители как официального Дамаска, так и оппозиции. Комиссия должна будет выработать основной закон Сирии.

Автор: Софья Куликова
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