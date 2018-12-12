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Защитник «Спартака» назвал фейком информацию о своем задержании в «Шереметьево»

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Защитник «Спартака» назвал фейком информацию о своем задержании в «Шереметьево»

Москва, 12 декабря. Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго назвал фейком информацию о своем задержании в аэропорту Шереметьево.

Ранее в СМИ появилась информация, что таможня московского аэропорта Шереметьево задержала Самуэля Жиго в связи с обнаружением незадекларированных элитных часов Rolex.

На своей странице в Instagram Жиго написал, что информация о его задержании является фейком. Позднее пресс-служба футбольного клуба «Спартак» также опровергла сообщения СМИ.

Самуэль Жиго присоединился к «Спартаку» летом 2018 года. В составе команды Жиго провел восемь матчей и забил один мяч.                     

Автор: Артем Никулин
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