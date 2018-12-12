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Россия и НАТО обсудили безопасность в Европе

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Россия и НАТО обсудили безопасность в Европе

Москва, 12 декабря. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов встретился с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапаротти в Баку. Стороны обсудили вопрос обеспечения безопасности в мире и Европе, а также проинформировали друг друга о запланированных на 2019 год учениях, сообщает министерство обороны РФ.

«Генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вблизи границ России, что не способствует снижению напряженности», — отметили в ведомстве.

Напомним, что Россия неоднократно выражала озабоченность в связи с усилением позиций НАТО в Восточной Европе. Североатлантический альянс объясняет свои действия необходимостью защиты европейских стран от возможной «российской угрозы», однако в Москве уверены, что НАТО просто использует этот повод для продвижения к российским границам.

Автор: Антон Соколов
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