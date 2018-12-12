Арестованный командир украинского катера «Бердянск» отказался давать показания

Москва, 12 декабря. Командир артиллерийского катера «Бердянск» ВМС Украины Роман Мокряк отказался давать показания до тех пор, пока не будут освобождены его подчиненные. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.

«Как командир он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности», — написал Новиков на своей странице в Facebook.

Адвокат также добавил, что Мокряк не намерен давать показания до тех пор, пока экипаж артиллерийского катера «Бердянск» не окажется на свободе.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские военные судна осуществляли провокационные маневры, а их экипажи не реагировали на законные требования российских пограничников. Вечером три украинских судна и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива. 26 ноября суд в Крыму арестовал 24 украинских военных моряков, которые находились на борту задержанных кораблей.