«На Украине воспитывают враждебность к РФ»: Пушков рассказал об информационной войне Киева

На Украине в настоящее время существует вертикально выстроенная структура, которая всеми способами воспитывает и продвигает среди населения чувство враждебности к России и ее жителям, заявил сенатор Алексей Пушков в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей после круглого стола в Совете Федерации, посвященного информационной войне, развязанной в соседней стране.

Пушков разделил мнение бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова об информационной войне, которая развязана на Украине против России. Об этом бывший глава правительства Украины заявил на встрече «Пять лет Майдана. Украинский кризис как поле информационной войны», на котором выступил главным докладчиком.

«Мы имеем дело с вертикально выстроенной информационной структурой на Украине, которой поставлена задача воспитания и продвижения враждебности к России и ее гражданам, — отметил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству. — И это не стихийная система, которая сформировалась сама, или какие-то отдельные телеканалы и средства массовой информации».

По словам Пушкова, это вертикально интегрированная структура, которая связана со спецслужбами и специально созданными институтами наподобие Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины. В рамках этой структуры отдаются различные установки и указания, а также жестко отслеживается весь контент.

«Так, нами было зафиксировано, что на Украине, например, нет ни одного пророссийского телевизионного ресурса, — засвидетельствовал Пушков. — Но при этом информацию из России регулярно получают через носители в приграничных регионах около миллиона человек. То есть там, где киевский режим не может перекрыть доступ гражданам к информации».

Однако за пределами этих зон, например, в Киеве или других крупных украинских городах, доступ к российской информации попросту блокирован.

«Мы должны понимать, что влияние российских информационных ресурсов на украинского потребителя информации уже достаточно ограничено, — отметил сенатор. — Конечно, есть определенный доступ через Интернет. Но ясно, что его имеет достаточно ограниченная часть граждан соседнего государства».

Ранее Пушков в беседе с ФАН отметил, что одной из задач украинской внешней политики стало создание атмосферы политической войны с Россией.