В Киеве изучили фотографии и предсказали «обрушение» Крымского моста

Киев, 12 декабря. Сотрудники министерства Украины «по вопросам временно оккупированных территорий» заявили о вероятности обрушения Крымского моста. К таким выводам они пришли, изучив фотографии сооружения, сообщает замглавы ведомства Юсуф Куркчи.

«Это работа с сотнями снимков соответствующего качества. Графики свидетельствуют о том, что конструкция, которая должна была быть стабильной, чтобы выполнять свое целевое назначение, не является таковой. Это может привести к ее разрушению», — отметил чиновник, выступая в эфире украинского телевидения.

По его словам, сваи моста якобы постоянно колеблются в разных плоскостях, из-за чего все сооружение становится «нестабильным» и может «обрушиться».

Ранее депутат Рады от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук назвал Крымский мост «вратами ада» и призвал инопланетян уничтожить переправу. Депутат Госдумы Олег Нилов в ответ поинтересовался, почему Мосийчук хочет уничтожить «дьявольский мост», но не покушается на «дьявольский газопровод», который качает голубое топливо из России в Европу через Украину.

Ситуация в Керченском проливе осложнилась после того, как три военных корабля Украины вторглись в российские воды и взяли курс на Крымский мост. Российские пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы остановить бронекатера, потому что их экипажи не отвечали на законные требования ФСБ.

Инцидент в Черном море, который российские власти характеризуют не иначе как провокацию, стало поводом для введения военного положения на Украине. Режим военного положения введен на территории ряда регионов и продлится месяц, если украинские власти не решат его продлить.