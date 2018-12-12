Пишем без кракозябров: запрет бесплатных шрифтов Windows для России легко обойти

Американская компания Monotype Imaging, правообладатель популярных шрифтов Times New Roman, Arial и Courier New, которые входят в «бесплатный» набор популярных операционных систем, например Windows, запретила их использование в российских госучреждениях. Шрифты могут применяться на отдельном ПК или для печати документов, но их нельзя передавать с компьютера на компьютер, а также использовать для создания общедоступных электронных документов или коммерчески используемых программных продуктов.

В качестве причины такого ограничения компания указала санкции, введенные США против России.

Федеральное агентство новостей разобралось, на что повлияет этот санкционный запрет условно бесплатных шрифтов от Monotype Imaging и каким образом российские государственные службы могут легко его обойти.

Бесплатный — не значит свободный

Набор системных шрифтов, который бесплатно поставляется практически со всеми современными версиями операционных систем Windows или Mac OS, с учетом незначительных вариаций, обычно включает в себя следующие шрифты, иногда именуемые еще по старой типографской традиции «гарнитурами»: Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier New, Georgia, Impact, Times New Roman, Trebuchet MS и Verdana.

Системные шрифты практически «намертво» интегрированы в различные системные и популярные приложения Windows или Mac OS и являются бесплатными для пользователя. Именно поэтому в своем ограничительном уведомлении Monotype Imaging особо указала, что лицензируемые ею шрифты могут применяться на отдельном ПК или для печати документов. В противном случае они ставили бы в пикантное положение уже производителей операционных систем, компании Microsoft и Apple.

Последние в этом случае должны были бы с помощью непонятных и очень дорогостоящих усилий пытаться «выковырять» какой-нибудь Impact или Arial из системных приложений и библиотек. Скорее всего, такое начинание было бы и вовсе нереально осуществить — в силу слишком глубокой интеграции указанных шрифтов в современные графические интерфейсы операционных систем.

Поэтому в Monotype Imaging сознательно указали, что их ограничительные меры касаются именно процедур создания общедоступных электронных документов или коммерчески используемых программных продуктов, связанных с государственными органами Российской Федерации. В этом случае, как сочли в американской компании, ограничение будет бить по конечным пользователям, но не затрагивать архитектуру и процедуры самих операционных систем.

Заметим, что данный набор шрифтов в прошлом рассматривался практически как наиболее «безопасный», так как его свободное использование определялось самим фактом покупки операционной системы Windows или Mac OS, а то и просто оборудования (например, ноутбука), на котором было предустановлена соответствующая операционная система. Теперь же, после двусмысленного решения Monotype по ограничению доступа к своему набору якобы «общедоступных» шрифтов, стало понятно, что эпитеты «системный» и «безопасный» вовсе не являются синонимами слова «свободный».

Чем грозит смена шрифта?

Конечно, блокировка системного шрифта, интегрированного в массу документов и приложений пользователя, при кажущейся незначительности этого действия, — достаточно болезненное дело.

В частности, смена шрифта может визуально быть очень заметна и приводить к потере важной информации, например за счет системного «обрезания» строк, выходящих за пределы разрешенной области печати или отображения шрифта. Кроме того, многие шрифты, будучи унифицированы в части обязательных символов латинского алфавита или арабских цифр, в дополнительных символах (например, используемой в русском алфавите кириллице) могут несколько отличаться — и это тоже будет негативно отражаться на визуальном отображении информации. Те самые «кракозябры», от которых пользователи Windows или Mac OS поотвыкли за последнее время, вполне могут вернуться снова.

Тем не менее, процесс смены шрифта нельзя назвать неустранимой катастрофой. Все дело в том, что компания Monotype Imaging, хотя и «проползла» де-факто во все персональные компьютеры с операционными системами Windows или Mac OS и купила около десятка своих конкурентов на рынке шрифтов, так и не смогла полностью монополизировать рынок гарнитур.

В частности, движение против монополии Monotype еще десять лет назад — когда стало ясно, что «шрифтовой монстр» пытается подмять под себя весь рынок, — породило адекватный ответ против такого рода начинания. Сообщество программистов и пользователей, действующее по принципам GNU General Public License (Универсальная общедоступная лицензия GNU), в 2007 году опубликовало открытый код целого семейства по-настоящему свободных шрифтов, чье графическое написание было лицензировано по принципам «копилефт».

Этой группой авторов было создана линейка Liberation, которая включала в себя сразу три семейства шрифтов: Liberation Sans, Liberation Serif и Liberation Mono. Они совместимы метрически и частично графически с семействами шрифтов Monotype Imaging — соответственно, Arial, Times New Roman и Courier New.

Копилефт-лицензия — это особый вид лицензирования, противоположный авторскому праву, используемому Monotype Imaging и многими другими коммерческими компаниями. Согласно этой концепции, авторы и правообладатели предоставляют права на распространение копий оригинального произведения и его измененных версий без каких-либо ограничений, что записано в самом тексте лицензии. Единственное условие копилефт: авторы производного произведения обязаны распространять его с сохранением тех же самых прав, то есть на такой же свободной основе. Другими словами, использование копилефт-лицензии позволяет создавать только свободное произведение, но не продукт, на который распространялось бы авторское право.

В настоящее время линейка шрифтов Liberation широко используется в программном обеспечении, распространяемом по принципам GNU General Public License, например в операционной системе Linux, которая шаг за шагом «отгрызает» рыночную долю у Windows и Mac OS. В частности, данный текст мы пишем с использованием шрифта Liberation Serif — и компания Monotype Imaging никак не может воздействовать на «создание общедоступного электронного документа» с использованием этой гарнитуры.

Избавление от зависимости

В пособии российским чиновникам предлагается решить проблему, перейдя на российское программное обеспечение. При этом, очевидным образом, рекомендуется сменить и операционную систему, и пакет офисных программ, использующих пакет гарнитур Monotype Imaging.

В опубликованных методических указаниях говорится также, что новые шрифты, которые выберут для использования государственные службы, должны быть максимально похожи на запрещенные к обращению. В частности, весьма ожидаемо чиновникам рекомендуют линейку шрифтов Liberation и решение российской компании «ПараТайп» (PT Sans, PT Serif, PT Mono), которые также повторяют метрики шрифтов Monotype Imaging и снабжены открытой лицензией по принципам копилефт.

Как видим, избавление от «цифрового колониального наследства» в виде тотальной зависимости российской информационной сферы от западных стандартов и весьма двуличного авторского права происходит, по сути, «явочным» порядком.

Стоит добавить, что, скажем, в Китае еще в середине 2000-х годов был взят курс на создание своих операционных систем и, как следствие, целой «экосистемы» программ, шрифтов, библиотек и протоколов, которые позволили бы полностью уйти от диктата Microsoft, Apple и других западных компаний-монополистов. Результаты такого подхода не заставили себя ждать. Уже к 2015 году в КНР были созданы сразу две национальные операционные системы: NeoKylin на основе дистрибутива Fedora свободной операционной системы Linux, а также Ubuntu Kylin, базирующаяся на Linux-дистрибутиве Ubuntu от компании Canonical.

Очевидно, что нашей стране, желающей и дальше не только писать, но и работать без кракозябров, не стоит надеяться на благосклонность западных компаний. Следующий этап антироссийских санкций вполне может затронуть уже сами операционные системы или критическое программное обеспечение. Поэтому не стоит ждать шторма, глядя с берега на тучи на горизонте, — уходить от зависимости от западного программного обеспечения России надо уже сегодня.