В Росгвардии объяснили цель закупки 15 бронеавтомобилей «Урал»

Москва, 12 декабря. Росгвардия закупает бронированные автомобили «Урал» для безопасной перевозки личного состава. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее в СМИ появилась информация, что Росгвардия закупает 15 автомобиле «Урал», которые якобы предназначены для разгона митингов.

Грибакин подчеркнул, что информация СМИ не соответствует действительности, так как эти машины предназначены исключительно для перевозки личного состава.

«Эти машины предназначены исключительно для перевозки личного состава, защиты военнослужащих и сотрудников от стрелкового оружия и осколков взрывных устройств», — пояснил представитель ведомства.

Он также добавил, что бронированные «Уралы» будут направлены в Северо-Кавказский округ, где будут использоваться для борьбы с террористами.