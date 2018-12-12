«Еще очень многое нужно сделать»: Путин потребовал уделить особое внимание инвалидам
Москва, 12 декабря. Президент России Владимир Путин потребовал при выполнении национальных проектов уделить особое внимание инвалидам. Об этом он сообщил во время церемонии вручения государственных премий в Кремле за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности.
Президент констатировал, что за последние годы удалось серьезно продвинуться в вопросах создания доступной среды для инвалидов. Он заметил, что забота о нуждах людей с ограничениями возможностей по здоровью становится нормой, а попытки дискредитации или несправедливого отношения к ним вызывают у россиян негативную реакцию.
«По большому счету мы только в начале пути, — добавил при этом президент, — еще очень многое нужно будет сделать».
Он отметил, что при выполнении новых национальных проектов необходимо добиться позитивных перемен для каждого человека.
«Мы обязаны думать о людях с ограничениями по здоровью, — потребовал глава страны, — учитывать их особые потребности».
Путин подчеркнул, что это является «прямой ответственностью».