В Госдуме РФ рассказали, как санкции против «Северного потока — 2» помогут преодолеть бензиновый кризис

«Северный поток-2» является имиджевым проектом для России, а потому его возможная блокада не принесет стране видимого экономического ущерба, заявил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Олег Нилов.

Как отметил депутат в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, если санкции против проекта будут приняты, Россия с успехом сможет использовать их во благо своей экономики.

«В Иране, Венесуэлле в неограниченных количествах есть нефть. Россия может использовать ее, чтобы, в том числе, решить, наконец, вопрос стоимости бензина», — заявил Олег Нилов. — Почему бензиновый кризис произошел? Мы хотим больше продавать за рубеж. Там цены лучше, там больше прибыли. Продолжайте! Мы найдем дешевые нефть и газ, которые переработаем в электроэнергию, и заплатим за это своей продукцией сельского хозяйства, промышленного и оборонного комплекса», — рассказал Олег Нилов.

По его словам, наиболее эффективный способ защиты от санкций, включая противодействие «Северному потоку-2», — это повышение качества жизни россиян. Такие взаимовыгодные поставки между Россией, Ираном и Венесуэлой могут помочь добиться многих целей майских указов президента Владимира Путина, причем в самые короткие сроки.

«Стоимость литра бензина будет, скажем рублей 10. Цена за килограмм пшеницы даже меньше! Представляете потрясения на всех рынках и, самое главное, в головах у наших «партнеров»? А если добавить сюда электроэнергию, которая не пять рублей за киловатт в час будет, а один рубль? Представляете, какой прорыв развития начнется в самых разных отраслях России?» — рассуждает депутат.

Такой маневр, по мнению Олега Нилова, в первую очередь, подтолкнет развитие отечественного сельского хозяйства и промышленности, нивелирует социальную напряженность. В результате, у Вашингтона полностью пропадет желание разговаривать с Москвой с позиции силы.

«Конечной целью всех санкций является смена власти через создание невыносимой социальной напряженности, революционной ситуации. Если эта затея провалится, санкции мгновенно перестанут кого-либо интересовать. И тогда возможно, будет включен обратный вектор: «давайте поговорим, давайте договариваться», — заключил Олег Нилов.

Накануне палата представителей конгресса США единогласно приняла резолюцию о противодействии «Северному потоку-2». Документ призывает президента Дональда Трампа поддержать европейскую энергобезопасность с помощью диверсификации и уменьшения зависимости от поставок из России. Кроме того, резолюция поддерживает введение санкций в вопросе «Северного потока-2».