«Город мертв»: жители Страсбурга рассказали подробности теракта

Париж, 12 декабря. Жертвами стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге стали три человека, около 13 пострадали. Власти Франции признали случившееся терактом. Русскоязычные жители Страсбурга рассказали подробности теракта.

Как рассказал горожанин, стрельба началась на тихой улице недалеко от центральной площади Страсбурга. Затем 29-летний Шерифф Шекатт, которого подозревают в атаке, прошел около 500 метров до центральной улицы и зашел в бар. В баре он повторно открыл огонь, затем покинул заведение и, пройдя мимо полицейского участка, осел в одном из районов города.

«Каким-то образом он пронес автоматическое оружие. Я даже пиво в стеклянной бутылке на праздник пронести не мог!» — удивляется житель Страсбурга.

Русскоязычная студентка рассказала, что во время теракта находилась на стадионе. По приказу полиции здание заблокировали вместе с 2 тысячами человек внутри. Людей не выпускали до 01.00, их обеспечивали едой и водой. По словам жительницы Страсбурга, дороги в центре оставались заблокированы еще долгое время.

Еще одна горожанка вспоминает, что после происшествия весь городской транспорт остановился, так как появилась информация о возможном взрыве. Люди покидали заведения через черный вход, а полиция заставила все заведения опустить ставни.

«В городе ввели военное положение. Полиция везде. Проехала на трамвае через центр — город мертв», — отметила жительница Страсбурга в комментарии телеканалу «360».

Напомним, ранее прокурор Парижа Реми Эйтз заявил, что Франция снова подверглась удару терроризма. У нападавшего было 27 судимостей, полиция должна была задержать стрелявшего в этот же день по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям.