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Поедет ли Туктамышева на чемпионат России, решат врачи

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Поедет ли Туктамышева на чемпионат России, решат врачи

Москва, 12 декабря. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева госпитализирована на две недели — у спортсменки воспаление легких, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В настоящее время в Федерации фигурного катания России ожидают заключения врачей, тренеры должны решить, примет ли Туктамышева участие в чемпионате России, который стартует 20 декабря. Ранее тренер Туктамышевой Алексей Мишин заявил, что, скорее всего, к 20 декабря фигуристка восстановиться не успеет.

По предварительным оценкам, вернуться к полноценным тренировкам Туктамышева сможет через месяц. Напомним, сама фигуристка ранее опубликовала в социальной сети фотографию с градусником, на котором показана температура 38,5°С.  

Автор: Федор Веснин
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