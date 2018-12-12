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Путин отметил роль общественного мнения для развития страны

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Путин отметил роль общественного мнения для развития страны

Москва, 12 декабря. Общественное мнение играет важную роль в развитии страны, заявил президент России Владимир Путин во время вручения государственных премий в Кремле за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности​​​.

Государственные премии вручаются людям, которые достигли успеха в области правозащитной и благотворительной деятельности. Госнаграда была учреждена в 2016 году. Каждая премия составляет 2,5 миллиона рублей.

«Общественное мнение, активное участие граждан в жизни страны, деятельное гражданское общество — это огромная сила, — констатировал российский лидер во время церемонии, — и ее значение для уверенного движения России вперед, для укрепления отечества, для консолидации нашего народа, без преувеличения, является решающим».

Путин отметил роль общественного мнения для развития страны

Ранее сообщалось, что Путин наградил госпремиями председателя Всероссийского общества инвалидов Михаила Терентьева и руководителя «Русфонда» Льва Амбиндера.

 

Автор: Катерина Иванова
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