Путин отметил роль общественного мнения для развития страны

Москва, 12 декабря. Общественное мнение играет важную роль в развитии страны, заявил президент России Владимир Путин во время вручения государственных премий в Кремле за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности​​​.

Государственные премии вручаются людям, которые достигли успеха в области правозащитной и благотворительной деятельности. Госнаграда была учреждена в 2016 году. Каждая премия составляет 2,5 миллиона рублей.

«Общественное мнение, активное участие граждан в жизни страны, деятельное гражданское общество — это огромная сила, — констатировал российский лидер во время церемонии, — и ее значение для уверенного движения России вперед, для укрепления отечества, для консолидации нашего народа, без преувеличения, является решающим».

Ранее сообщалось, что Путин наградил госпремиями председателя Всероссийского общества инвалидов Михаила Терентьева и руководителя «Русфонда» Льва Амбиндера.