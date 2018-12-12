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Начальник Генштаба ВС РФ заявил об усилении присутствия НАТО у российских границ

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Начальник Генштаба ВС РФ заявил об усилении присутствия НАТО у российских границ

Баку, 12 декабря. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел встречу с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кертисом Скапарротти. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе встречи военачальники обсудили ситуацию в сфере европейской и глобальной безопасности. Герасимов обратил внимание Скапарротти на усиление военного присутствия НАТО вблизи российских границ, отметив, что данный факт не может способствовать снижению напряженности между Россией и альянсом.

«Генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вблизи границ России, что не способствует снижению  напряженности», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Герасимов и Скапарротти проинформировали друг друга о крупных военных учениях, которые запланированы Россией и НАТО в 2019 году. В конце встречи военачальники подтвердили готовность продолжить контакты.

Автор: Артем Никулин
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