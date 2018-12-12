Главные новости 12 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 12 декабря.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News назвал провокацию кораблей ВМСУ в Керченском проливе «войной» с Россией. Порошенко пытается отвлечь внимание украинцев от всеобъемлющего кризиса в стране. «Смотрит с другой планеты»: в Госдуме оценили слова Порошенко о «войне» с Россией.

В Госдуме иронично отреагировали на слова Петра Порошенко. «Хозяйка, пули свистели над головой»: в Госдуме сравнили Порошенко с героем «Фунтика» из-за слов о «войне» с РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал «войной» инцидент в районе Керченского пролива, где ВМСУ устроили провокацию. Кремль ответил Порошенко на заявление о «войне» с Россией.

Украинская журналистка Янина Соколовская заявила, что после разрыва Киевом договора о дружбе стран в Одессе и Запорожье растут пророссийские настроения. «Одесса и Запорожье ждут Россию»: украинская журналистка рассказала о последствиях разрыва договора о дружбе.

Депутат Верховной рады Украины VI созыва Кирилл Куликов заявил, что из-за действий Киева низкоквалифицированную работу в России вынуждены выполнять три миллиона украинских граждан. «Мы же виноваты»: в Киеве рассказали, почему украинцы уезжают на заработки в Россию.

На Украине серьезно подорожал газ. Сенатор Сергей Цеков назвал основные причины того, почему подскочила стоимость голубого топлива. Поблажки от Европы кончились: в Совфеде объяснили рекордное подорожание газа для Украины.

Украинскую погранслужбу на постоянной основе консультирует по вопросам реформирования береговой охраны советник из США. В Киеве признали, что США консультируют погранслужбу Украины.

Американские СМИ заинтересовались тем, куда из Севастополя могла уйти российская дизельная подлодка проекта 877 «Черная дыра». В Соединенных Штатах полагают, что «исчезнувшая» субмарина могла отправиться в Керченский пролив. «Черная дыра» в Керченском проливе: в США заинтересовались «исчезновением» подлодки РФ в Крыму.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что жителям Донецкой и Луганской народных республик грозит «самая страшная люстрация». «Будет самая страшная люстрация»: главный военный прокурор Украины угрожает 4 млн жителей Донбасса.