Сохраняя память: в Общественной палате РФ покажут фильм о Волынской резне

Москва, 12 декабря. В понедельник, 17 декабря, в Общественной палате РФ состоится показ и последующее обсуждение польского художественного фильма «Волынь» режиссера Войцеха Смажовского.

Картина рассказывает о событиях Волынской резни 1943 года. В фильме описано массовое уничтожение Украинской повстанческой армией (запрещенная в России организация. — Прим. ФАН) мирного польского населения на Волыни в 1943 году. Киевские власти запретили показывать картину на территории страны, фильм также вызвал возмущение украинских радикалов.

Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о предстоящем показе фильма.

«По итогам просмотра предлагается провести дискуссию, в ходе которой обсудим необходимость сохранения исторической памяти и недопущение фальсификации истории», — отметил Малькевич.

Также участники дискуссии обсудят использование художественных средств для исторического просвещения и формирования гуманистического мировоззрения.

«Обсуждая фильм Войцеха Смажовского, мы поговорим о задачах по сохранению мира, затронем аспекты противодействия националистическим угрозам и недопущение геноцида», — отметил Малькевич.

Напомним, польский фильм «Волынь» 2016 года — это первая художественная картина, посвященная Волынской резне. Несмотря на заявление режиссера Войцеха Смажовского о том, что фильм должен стать толчком к примирению поляков и украинцев, в Киеве появление картины встретили протестами.

Изначально запланированный показ фильма на Украине в результате отменили по рекомендации министерства иностранных дел страны. Напомним, Волынской резней принято называть массовое истребление жителей Волыни сотрудничавшей с войсками Третьего рейха Украинской повстанческой армией. В Польше Волынская резня признана геноцидом.

Более подробную информацию о трагических событиях 1943 года и роли украинских националистов в истреблении мирного населения можно узнать в материале Федерального агентства новостей.