Пушков: Киевский режим уже находится в состоянии необъявленной войны с Россией

Украина в настоящее время полным ходом разжигает политическую войну с Россией, и власти страны во главе с президентом Петром Порошенко предпринимают ради этого различные действия в том числе и на международной арене. Эти действия порой выходят за рамки политического поля, заявил сенатор Алексей Пушков.

В эксклюзивном интервью он рассказал Федеральному агентству новостей об итогах круглого стола, который проходил в рамках заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике с участием украинских экспертов, представителей Луганской народной республики, министерства иностранных дел РФ и Совета по правам человека. Главным докладчиком мероприятия под названием «Пять лет Майдана. Украинский кризис как поле информационной войны» был Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010–2014 годах.

«Вся информационная, политическая и внешнеполитическая деятельность киевского режима сегодня подчинена задаче политической борьбы с Россией, — выразил в беседе с ФАН Пушков всеобщее мнение участников круглого стола. Украина занимается этим на всех международных площадках — в Совете Европы, ОБСЕ, Организации Объединенных Наций и так далее».

То же самое наши западные соседи делают и на всех информационных уровнях — включая все украинские посольства, которые, как отмечает сенатор, тоже мобилизованы на политическую войну с Россией.

«Сейчас это все превратилось в единственную, фактически, задачу украинской внешней политики — создание атмосферы политической войны с Россией, — подчеркнул Пушков. Причем — и это очень важно — Порошенко продвигает эту войну на более высокий уровень. Он говорит уже о возможности реальной войны с Россией».

По словам члена Совфеда, данная тема практически не сходит с уст президента Украины, и поэтому украинские информационные и политические структуры тоже работают сейчас именно в этом направлении.

«Мы должны понять — киевский режим уже находится в состоянии необъявленной войны с Россией, которая пока что ограничивается политическим полем, — заявил Пушков. — Но недавняя керченская провокация показала, что это выходит уже и за его пределы».

Ранее президент Украины в интервью американскому телеканалу объявил, что события, произошедшие в Керченском проливе 25 ноября, «иначе как войной назвать нельзя».