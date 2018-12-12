Брюссель продлит санкции против России на саммите ЕС — источник

Брюссель, 12 декабря. Страны Евросоюза собираются продлить на полгода санкции против России. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, соответственное решение будет принято на саммите ЕС.

«Ключевым посланием этого саммита по указанной вами тематике будет решение о продлении санкции на следующие шесть месяцев, и это будет само по себе сильным посланием», — пояснил он журналистам.

Напомним, что Евросоюз ввел санкции против России после госпереворота на Украине в 2014 году. Западные страны заявляют, что ключевым условием исполнения санкций является реализация минских соглашений, нацеленных на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. При этом Брюссель игнорирует все заявления России и республик Донбасса, которые последовательно обвиняют Киев в неисполнении «Минска-2». С 2015 года украинские власти формально выполнили лишь один пункт минских соглашений, приняв закон об особом статусе Донбасса. Однако данный закон так и не вступил в силу.