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Тренер Туктамышевой объяснил, почему фигуристка пропустит чемпионат России

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Тренер Туктамышевой объяснил, почему фигуристка пропустит чемпионат России

Санкт-Петербург, 12 декабря. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит Чемпионат России из-за болезни, заявил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Тренер сообщил, что фигуристка была госпитализирована в Петербурге на две недели.

«Воспаление легких», — назвал он причину.

Мишин пояснил, что спортсменке из-за этого придется пропустить Чемпионат России.

«Но решение о снятии принимает федерация по инициативе тренерского штаба», — приводит его слова РИА Новости.

Тренер Туктамышевой объяснил, почему фигуристка пропустит чемпионат России

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года выложила на своей странице в Instagram фотографию с градусником, на котором показана температура 38,5°С. Чемпионат России по фигурному катанию в Саранске начнется 20 декабря и продлится до 23 декабря.

Автор: Катерина Иванова
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