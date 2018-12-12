Тренер Туктамышевой объяснил, почему фигуристка пропустит чемпионат России

Санкт-Петербург, 12 декабря. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит Чемпионат России из-за болезни, заявил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Тренер сообщил, что фигуристка была госпитализирована в Петербурге на две недели.

«Воспаление легких», — назвал он причину.

Мишин пояснил, что спортсменке из-за этого придется пропустить Чемпионат России.

«Но решение о снятии принимает федерация по инициативе тренерского штаба», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года выложила на своей странице в Instagram фотографию с градусником, на котором показана температура 38,5°С. Чемпионат России по фигурному катанию в Саранске начнется 20 декабря и продлится до 23 декабря.