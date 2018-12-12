Украинцы написали в НАТО письмо с указаниями, что делать с Россией

Киев, 12 декабря. Глава Всемирного конгресса украинцев Павел Грод направил письмо руководителям государств НАТО и генсеку альянса Йенсу Столтенбергу с требованием усилить давление на Россию. Также ВКУ дал руководству Альянса рекомендации по антироссийской политике.

По словам Грода, НАТО необходимо усилить экономическое и дипломатическое давление на Россию, а не ограничиваться осуждением. Кроме того, глава ВКУ заявил, что Альянсу и международному сообществу следует «немедленно и решительно действовать в интересах территориальной целостности Украины».

В ВКУ рекомендовали НАТО потребовать освобождения украинских моряков, нарушивших госграницу РФ в Керченском проливе. Также Грод посоветовал Альянсу наложить санкции на российские государственные учреждения, запретить российским судам заходить в порты США, ЕС и Канады.

Более того, глава диаспоры заявил, что США следует отменить строительство «Северного потока – 2» и закрыть РФ доступ к международной платежной системе SWIFT. При этом в ВКУ выразили претензию, что НАТО практически не отреагировал на инцидент в Керченском проливе.

Напомним, три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.

Российские пограничники задержали 24 военнослужащих ВСУ, в том числе два сотрудника СБУ. Суд арестовал задержанных на 60 суток. В ответ на арест Киев призвал НАТО ввести военно-морские корабли в Азовское море, однако в Альянсе отметили, что НАТО уже имеет мощное присутствие в Черноморье и не намерен увеличивать военный контингент.