Макет дебютного альбома «Кино» продадут с молотка

Москва, 12 декабря. Оригинал-макет обложки дебютного альбома «45» легендарной группы «Кино» 1982 года выставят на торги. Об этом сказано на сайте аукционного дома «Литфонд».

Оригинал-макет альбома предназначается для тиражирования на «бобинных» магнитофонах. Лот оценен в 280 тысяч рублей. Первый альбом «Кино» был записан совместно с группой «Аквариум» в 1982 году. В состав группы входили только два человека – Виктор Цой и Алексей Рыбин. У музыкантов не было возможности записать накопленный материал. Финансовую помощь им оказал Борис Гребенщиков.

Презентация первого альбома легендарной группы состоялась в Ленинградском рок-клубе. В него вошли 12 песен. В аукционном доме отметили, что экземпляр дебютного альбома предоставил барабанщик первого состава группы Роман Баринов.