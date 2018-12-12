Устроившая травлю онкобольным детям москвичка боится заболеть «от перенапряжения»

Москва, 12 декабря. Жительница Москвы Елена Аллина, которая ранее предупредила своих соседей об опасности «заразиться от онкобольных детей», заявила, что ее слова извратили СМИ.

«Я сейчас нахожусь просто в шоковом состоянии. Меня круглосуточно показывают по десяти каналам. Мои слова жутко извратили. Я не знаю, что мне делать теперь. Я лежу и боюсь заболеть какой-нибудь болезнью от нервного перенапряжения. Пожалуйста, отстаньте от меня все!» — отметила она.

При этом Аллина не смогла пояснить, что конкретно исказили журналисты. От дальнейшего общения с прессой женщина отказалась под предлогом шока. Отметим, что, несмотря на признание Аллины, объявление об опасности заразиться от онкобольных детей до сих пор висит в подъезде ее дома, сообщает журнал «Сноб».

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что жительница одного из домов в московском районе Коньково собирает подписи против того, чтобы родители онкобольных детей арендовали квартиру в их подъезде. Свой протест женщина объяснила опасностью подцепить «инфекцию». Ее петицию подписали ряд жильцов.

Позже жильцы признались, что раскаиваются за свой поступок, сообщила директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. Отметим, что родители больного ребенка в итоге покинули квартиру. Правда они признались, что на этот шаг их побудил вовсе не протест жильцов.

К онкологическим относятся все заболеваниям, связанные с образованием доброкачественной и злокачественной опухоли. Они не являются инфекционными и не распространяются воздушно-капельным путем.