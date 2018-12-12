Священник в Ессентуках ударил ребенка головой о купель во время обряда крещения

Москва, 12 декабря. Священник ударил ребенка головой о купель во время обряда крещения в Свято-Георгиевском женском монастыре в Ессентуках.

В Сети было опубликовано видео, на кадрах которого иерей женского монастыря Илия Семилетов ударил девочку головой о купель во время обряда крещения. На кадрах видеоролика можно увидеть, как священник трижды окунает ребенка в купель, при этом бьет ее о дно. Девочка плачет и держится за голову.

Богослов Денис Батарчук уверен, что священник не нарушил правил при проведении обряда, однако его обращение с ребенком было грубым и недопустимым.