Священник в Ессентуках ударил ребенка головой о купель во время обряда крещения
Москва, 12 декабря. Священник ударил ребенка головой о купель во время обряда крещения в Свято-Георгиевском женском монастыре в Ессентуках.
В Сети было опубликовано видео, на кадрах которого иерей женского монастыря Илия Семилетов ударил девочку головой о купель во время обряда крещения. На кадрах видеоролика можно увидеть, как священник трижды окунает ребенка в купель, при этом бьет ее о дно. Девочка плачет и держится за голову.
Богослов Денис Батарчук уверен, что священник не нарушил правил при проведении обряда, однако его обращение с ребенком было грубым и недопустимым.
«Священник должен совершать таинство с глубоким благоговением, в состоянии покоя и искренней молитвы за того, кого он крестит. Но в данном случае налицо, надеюсь, только временное неадекватное его состояние», — пояснил Батарчук в комментарии «Ридус».