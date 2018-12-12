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Священник в Ессентуках ударил ребенка головой о купель во время обряда крещения

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Священник в Ессентуках ударил ребенка головой о купель во время обряда крещения

Москва, 12 декабря. Священник ударил ребенка головой о купель во время обряда крещения в Свято-Георгиевском женском монастыре в Ессентуках.

В Сети было опубликовано видео, на кадрах которого иерей женского монастыря Илия Семилетов ударил девочку головой о купель во время обряда крещения. На кадрах видеоролика можно увидеть, как священник трижды окунает ребенка в купель, при этом бьет ее о дно. Девочка плачет и держится за голову.

Богослов Денис Батарчук уверен, что священник не нарушил правил при проведении обряда, однако его обращение с ребенком было грубым и недопустимым.

«Священник должен совершать таинство с глубоким благоговением, в состоянии покоя и искренней молитвы за того, кого он крестит. Но в данном случае налицо, надеюсь, только временное неадекватное его состояние», — пояснил Батарчук в комментарии «Ридус».

Автор: Алексей Громов
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