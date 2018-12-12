Путин вручил госпремии правозащитнику Терентьеву и филантропу Амбиндеру

Москва, 12 декабря. Президент России Владимир Путин наградил государственными премии председателя Всероссийского общества инвалидов Михаила Терентьева и руководителя «Русфонда» Льва Амбиндера.

Торжественная церемония состоялась в среду в Екатерининском зале первого корпуса Кремля. Терентьев получил награду за достижения в сфере правозащитной деятельности. Он руководит Всероссийским обществом инвалидов, объединяющим более 1,5 миллиона человек.

Глава «Русфонда» Лев Амбиндер получил из рук главы государства премию за выдающиеся достижения в сфере благотворительности. Организация, которой руководит Амбиндер, оказала помощь более чем 20 тысячам детей.

Отметим, что в 2018 году на соискание премии по правозащите было выдвинуто 19 кандидатов, что почти в два раза больше, чем годом ранее. На соискание премии по благотворительности было выдвинуто 33 кандидата.

Премии, напомним, учредили в 2015 году. Их денежный эквивалент — 2,5 миллиона рублей. Потенциальных соискателей отбирает общественная комиссия.

На прошлой неделе вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии награждения премии Русского географического общества.